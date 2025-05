Festa del pane, nel segno della tradizione

Stand e attività per bambini e anziani in via Ottavio Serena

Oggi è in programma la seconda edizione della festa "U Puen Nest", in occasione della festa di Sant'Irene che ricorre domani. L'iniziativa, promossa dal Comune di Altamura (Assessorato al commercio e alle attività produttive), è organizzata in via Ottavio Serena.A partire dalle ore 10:00, si alterneranno laboratori, stand, mostre, esposizioni, a momenti di divertimento per i più piccoli e condivisione, oltre che degustazioni, volti ad esaltare il prodotto tipico della nostra città. Inoltre, alle 19:30 ci sarà uno spettacolo musicale che condurrà alla chiusura della giornata con la premiazione, da parte dell'Amministrazione, dei vincitori del Concorso di idee rivolto alle scuole."L'amministrazione comunale - si legge in un comunicato - rinnova l'interesse nel promuovere questa iniziativa che incontra la collaborazione del Consorzio per la Tutela e la Valorizzazione del Pane DOP di Altamura, dell'Associazione Panificatori Altamura, delle scuole e di altre realtà territoriali e locali".