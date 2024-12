AgriNatale Mercato contadino, due giorni dedicati alla gastronomia locale

L'Amministrazione Comunale promuove l'iniziativa "AgriNatale Mercato Contadino", che si svolgerà ad Altamura oggi e domani. L'evento è dedicato alle tradizioni agricole e gastronomiche locali, con un focus particolare sui prodotti a marchio DOP e IGP, come la lenticchia di Altamura e il pane di Altamura. Questo evento coinvolge tutte le organizzazioni agricole, le associazioni di categoria del mondo agricolo, i consorzi di produttori, l'Istituto Professionale "De Nora Lorusso" e i siti di interesse enogastronomico.Fra gli obiettivi previsti e raggiungibili ci sono la promozione dei prodotti locali, l'educazione alimentare, lo sviluppo economico locale e la possibilità di integrazione della comunità. L'invito è rivolto a tutta la cittadinanza, in particolare a docenti e studenti, alle famiglie, ai visitatori e ai turisti, oltre che agli operatori del settore agricolo.Il primo appuntamento in programma è una conversazione ("talk"), alle ore 9:30 di oggi, in Sala Consiliare dal titolo "La lenticchia di Altamura IGP, Quando il sano diventa cool", a cui seguiranno tutte le altre attività. L'AgriNatale Mercato Contadino rappresenta un'importante opportunità per celebrare le tradizioni culinarie ed agricole di Altamura. Attraverso un programma ricco di eventi, laboratori interattivi, performance musicali, mercatini e mostre, l'iniziativa mira a creare un forte senso di comunità, educando le nuove generazioni sull'importanza della sostenibilità alimentare.Gli altri appuntamenti si terranno fra Piazza San Giovanni e il Museo Etnografico dell'Alta Murgia. Il programma è pubblicato sul portale del Comune.