Grano duro: ad Altamura incontro con rappresentante Governo

Venerdì 31 alle ore 17 in Altamura presso la Sala Conferenze dell'Hotel "Fuori le Mura" la Confederazione Italiana Liberi Agricoltori Puglia ha organizzato un incontro con il Sottosegretario al MASAF Sen. Patrizio La Pietra, e con la partecipazione della Sen. Maria Nocco, l'Assessore alle Politiche Agricole e Forestali della Regione Puglia dott. Donato Pentassuglia, il presidente della IV Commissione Agricoltura della Regione Puglia dott. Francesco Paolicelli, l'Assessore alle Politiche Agricole e Forestali della Regione Basilicata dott. Carmine Cicala ed il sindaco di Altamura prof. Vitantonio Petronella.L'incontro consentirà un approfondimento sulle politiche agricole nazionali e sugli effetti che queste hanno sulle imprese agricole pugliesi.Coordinatore dell'incontro il Presidente Regionale di LiberiAgricoltori Puglia, Mimmo Viscanti, Responsabile della Filiera Cerealicola Nazionale, che avrà il compito di affrontare i principali problemi, indicare le soluzioni e interloquire con il Sottosegretario."Garantire agli agricoltori prezzi al di sopra dei costi di produzione, protezione contro le pratiche commerciali sleali, definire una reale moratoria bancaria, creare le condizioni per far fronte agli eventi eccezionali – ha spiegato Viscanti – sono solo le prime necessità per risollevare il settore"."Garantire al Paese la sicurezza e la sovranità alimentare attualmente messe a rischio dalla grave situazione geopolitica, progettare e costruire tutti i manufatti necessari all'accumulo e la conservazione delle acque, l'accesso al credito, la semplificazione delle procedure e la semplificazione delle norme che regolamentano l'uso dei mezzi tecnici e l'utilizzo della manodopera avventizia – ha continuato il Presidente di LiberiAgricoltori Puglia - sono altre azioni che stiamo chiedendo al Governo"."Questo incontro sarà l'occasione per i nostri agricoltori per affrontare i problemi che ci troviamo davanti e per avere le prime risposte dal Sottosegretario La Pietra che potrà partecipare – ha concluso Mimmo Viscanti – a un dibattito franco e sereno per il modo di fare che abbiamo noi LiberiAgricoltori quando siamo davanti a rappresentanti delle Istituzioni".