Un fondo di garanzia per l'agricoltura

Un fondo di garanzia istituito dalla Regione Puglia presso l'organismo pagatore AGEA, l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, per semplificare e velocizzare le procedure di istruttoria e pagamento delle domande delle misure strutturali del Psr Puglia 2014-2022. È quanto approvato dalla Giunta regionale odierna, su proposta dell'assessore al ramo Donato Pentassuglia, per sbloccare le domande di anticipazione delle misure strutturali del Programma di Sviluppo rurale 2014-2022 che risultano non coperte da polizza fidejussoria nel portale SIAN."Dopo una serie di provvedimenti nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale, utili a sostenere le nostre aziende agricole vessate dai costi e colpite da eventi calamitosi sempre più frequenti, abbiamo anche ritenuto opportuno alleggerire le imprenditrici e gli imprenditori agricoli che hanno difficoltà ad accedere alle fidejussioni - ha sottolineato l'assessore Pentassuglia -. L'obiettivo del fondo è quello di provare a snellire e semplificare l'iter istruttorio e riconoscere in tempi celeri, quindi, il contributo alle aziende che puntano a migliorare, attraverso gli investimenti strutturali, lo stato dell'agricoltura pugliese. La Regione Puglia si fa garante, quindi, delle domande di anticipo inerenti le misure strutturali, già presenti sul portale SIAN nello stato di "rilasciate e/o stampate" e non corredate da polizza fidejussoria".Il provvedimento approvato dalla Giunta regionale, funzionale al raggiungimento del target di spesa del PSR Puglia 2014-2022, è volto al sostegno dell'agricoltura pugliese: il fondo dedicato prevede un accantonamento di 20 milioni di euro mediante l'utilizzo di parte della disponibilità finanziaria regionale per il cofinanziamento del Programma di Sviluppo rurale 2014-2022.