Messaggio del Vescovo per il Nalate

Natale del Signore 2024. Gli auguri del Vescovo, S.E. Mons. Giuseppe RUSSO"Non sappiamo più stupirci, non ci fidiamo più di nessuno. E il Natale del Signore stride con le troppe morti violente dei nostri giorni. Ci aiuti Maria a custodire e a meditare queste cose nel nostro cuore."In un videomessaggio alla Diocesi di Altamura-Gravina e Acquaviva, il vescovo Russo ha rivolto gli auguri alla comunità, soffermandosi soprattutto su pace e giovani.Il primo pensiero è per la pace, a causa delle guerre. "Ci uniamo con convinzione profonda alla preghiera e ai continui e accorati appelli del Santo Padre affinché cessino questi dolorosi conflitti".Il secondo pensiero è per i giovani, augurando loro di "essere liberi, di essere gelosi della loro libertà conservandola da ogni condizionamento".