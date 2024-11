Natale in Puglia: avviso della Regione per attrarre turismo

La Regione Puglia, Assessorato al Turismo attraverso l'AReT Pugliapromozione, annuncia che è pubblicato un avviso per lo sviluppo dei Prodotti turistici a tema natalizio. L'iniziativa, con una previsione di risorse pari a 400mila euro, si inserisce nel quadro del Programma Operativo Complementare (POC) Puglia FESR-FSE 2014-2020 che punta a rendere la regione una destinazione attrattiva durante le festività invernali, prolungando la stagione turistica e valorizzando il patrimonio culturale e naturale del territorio.Dettagli tecnici dell'Avviso:- Soggetti beneficiari: possono partecipare operatori economici come società, cooperative, associazioni, federazioni sportive, e imprese dell'intermediazione turistica (tour operator/agenzie di viaggio). Non sono ammessi enti pubblici, pro-loco e vincitori delle precedenti finestre dell'avviso.- Dotazione finanziaria: l'avviso ha una dotazione complessiva di € 400.000,00, con una dotazione finanziaria massima per singola offerta di € 25.000,00 (IVA inclusa).- Ambiti di intervento: brandizzazione spazi ed esperienze, servizi editoriali, grafici, tipografici, servizi di supporto alla visita come transfer o guide turistiche, per attività a tema enogastronomia e artigianato, sport, natura e benessere, mare e nautica, arte e cultura, e wedding, tutti declinati in chiave natalizia.- Periodo di realizzazione: le attività dovranno svolgersi tra il 10 dicembre 2024 e il 12 gennaio 2025.- Termini di presentazione: le proposte possono essere inviate dalle ore 09:00 del 5 novembre 2024 fino alle ore 17:00 del 18 novembre 2024, esclusivamente tramite PEC all'indirizzo dedicato.Questo intervento, parte del Piano strategico regionale del Turismo Puglia 3x6x5, punta a qualificare e promuovere l'immagine della Puglia come meta turistica in ogni stagione, evidenziando la bellezza delle sue tradizioni natalizie e stimolando processi virtuosi di sviluppo locale.Per maggiori dettagli sull'Avviso e sulle modalità di partecipazione, visitare il sito ufficiale dell'Agenzia regionale del Turismo Pugliapromozione.