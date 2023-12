Le vie dei presepi nei claustri del centro storico di Altamura

7 foto Presepi di Natale 2023

Natale è presepe. Non c'è binomio più indicato, per restituire il senso della festività. Quest'anno il centro storico, con alcuni claustri e diverse vie, è allestito a grande festa con addobbi e allestimenti. E sono diversi anche i presepi.Molto bello è quello realizzato in claustro Cicirelli, con figure bianche stilizzate, a grandezza naturale. Fruibili da tutti, anche i presepi del claustro Fasanelli e quello storico in claustro Fratelli Salvatore.E poi c'è l'allestimento di arte presepiale nel museo degli amici del presepio in via Giannelli.Immancabile il presepe a grandezza naturale, con costumi di pregio, sul sagrato di piazza Duomo.In fase di restauro è il presepe in pietra della Cattedrale.In corso Federico II di Svevia, nella sede dell'associazione Maria Santissima del Buoncammino, viene realizzato un grande presepe, molto accurato, ispirato agli antichi mestieri.