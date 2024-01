Un presepe collettivo e i luoghi da riscoprire

S-Calare di Giuseppe Vallarelli – Mostra installazione, Chiesa di San Liberatore, Piazzetta Martiri a cura di Ferula Ferita – Lo Scrigno di Pandora;

Epifania presepiale – I magi di Domenico Ventura. Sabato 6 gennaio 2024, ore 19:00. Chiesa san Liberatore - Piazzetta Martiri;

Il portale della Cattedrale, di e con Donato Emar Laborante. Domenica 7 gennaio 2024, ore 19:00. Esposizione fotografica a cura di Antonio Moramarco.

Tu ruoti, mercoledì 3 gennaio 2024. Installazioni di Giuseppe Vallarelli, di Mariagrazia Giorgio Racano. Voce Ugo Maurino. Sala Preghiera "Giuseppe Vallarelli" - Masseria Jesce;

Annuslanne annuslanne, giovedì 4 gennaio 2024, ore 10. I bambini e il Centro Storico da camminare.

L'associazione "Lo scrigno di Pandora", curata da Donato Laborante in arte Emar, sta organizzando una serie di iniziative che si svolgono nel centro storico e nella chiesetta di San Liberatore, nella piazzetta della Madonna dei Martiri.Si sono già tenute, inoltre:Davanti alla chiesetta di San Liberatore, inoltre, è stato allestito un presepe comunitario in cui chiunque può portare le sue statuette. Purtroppo più volte ci sono stati atti vandalici ma continua, giorno per giorno, l'iniziativa del presepe collettivo.