Diario elettorale: il programma di sabato e domenica

S'infittisce il programma di iniziative e di comizi dei cinque candidati alla carica di sindaco. Questo il programma, stando a quanto reso noto dai candidati con comunicati o tramite i social.Antonio Petronella: passeggiata con i candidati e con i cittadini in viale Martiri, ore 19.00 - 20.00Michele Loporcaro: comizio in piazza Duomo, ore 19.30Carlo Vulpio: comizio in piazza Repubblica, ore 20.00Michele Loporcaro: incontro "Ambiente, benessere, economia circolare", piazza Duomo, ore 11.00Antonio Petronella: passeggiata con i candidati e con i cittadini nel quartiere Trentacapilli, ore 12.00Giovanni Moramarco: comizio in piazza Duomo, ore 20.00Michele Loporcaro: comizio in piazza Repubblica, ore 20.30Carlo Vulpio: comizio in piazza Duomo, ore 21.00-- Diario elettorale in aggiornamento --