Festa dell'archeologia torna dal 25 al 28 aprile

Dal 25 al 28 aprile torna la festa dell'archeologia "Lamascaveje", ideata e organizzata dall'associazione "Lo scrigno di Pandora" di Donato Laborante, in arte Emar.Finora sono state comunicate le date (quattro giorni) e sarà poi reso noto il programma. La formula della festa dell'archeologia è il racconto del territorio: alla scoperta di villaggi rupestri, necropoli e culto micaelico (San Michele Arcangelo). Con passeggiate naturalistiche e archeologiche e incontri in alcune masserie della Murgia, nella vasta area di Murgia Catena, dove sono state documentate anche tracce della via Appia (regina viarum).Murgia Catena è un'area con vari significati e peculiarità (rurale, archeologica, paesaggistica), con testimonianze del passato e possibilità di valorizzazione grazie ai set cinematografici, al turismo lento dei cammini, alle ciclovie da realizzare.Eppure non lontano da qui è stato previsto uno dei possibili siti idonei per la costruzione di un deposito di scorie nucleari (nelle campagne a cavallo tra Altamura e Matera). Il territorio e gli enti locali hanno detto un fermo "no" e si spera che questa eventualità sia stata scongiurata visto che un Comune del Piemonte, Trino Vercellese, ha presentato la propria candidatura a costruire il deposito sul proprio territorio.