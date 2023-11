Cattedrale Altamura: restauro di due importanti beni storici

Nella Cattedrale di Santa Maria Assunta ritornano allo splendore due "gioielli" del patrimonio storico. Portato a termine il restauro dell'organo monumentale. E a breve inizia il restauro del presepe in pietra.- Grazie ad un finanziamento regionale, è tornato allo splendore l'organo "Bossi Vegezzi", ritenuto uno tra i più importanti in Puglia. Organo monumentale con circa tremila canne, costruito nel 1880 secondo i canoni della scuola manifatturiera lombardo veneta come strumento adatto a eseguire musiche d'opera. Completo di tutti i suoni (registri) che avevano l'orchestra e la banda. Dotato di due tastiere e di pedaliera, è in grado di funzionare grazie a un apparato di mantici totalmente manuale, senza corrente elettrica.Un recupero molto laborioso che si è svolto in un'officina specializzata a cura del restauratore Francesco Zanin che ha smontato lo strumento in tutte le sue parti. A conclusione di questo lavoro, in una cerimonia inaugurale in Cattedrale avvenuta ad ottobre, si è tenuto un concerto dell'organista Margherita Sciddurlo; in scaletta anche una sinfonia di Saverio Mercadante. L'ufficio per i beni ecclesiastici e culturali della Diocesi, coordinato da don Nunzio Falcicchio, intende mettere il restaurato organo a disposizione di giovani musicisti, previa apposita regolamentazione d'uso. Plausi all'iniziativa sono stati espressi dalla dirigente regionale Anna Maria Candela, dal vescovo Giovanni Ricchiuti, dal sindaco Vitantonio Petronella, dal Capitolo della Cattedrale, dall'ex consigliere regionale Enzo Colonna, ecc. Attivata una collaborazione con la società cooperativa Iris per attività di laboratorio con i ragazzi.- La Diocesi di Altamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti e il Capitolo della Cattedrale annunciano che è iniziato l'iter che porterà al recupero e restauro completo dello straordinario presepe cinquecentesco in pietra. I dettagli dell'intervento saranno illustrati in una conferenza che si terrà mercoledì 15 novembre 2023, alle ore 10.30, nella Cattedrale di Santa Maria Assunta. Parteciperanno: don Nunzio Falcicchio, direttore diocesano dei beni culturali, la soprintendente di Bari Giovanna Cacudi, la restauratrice Simona Armenise, e Annarosa Mangone, coordinatrice del corso di restauro in beni culturali dell'Università degli Studi di Bari.