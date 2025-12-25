In Cattedrale si chiude l'anno del Giubileo

Domenica 28 dicembre, nel giorno della Festa della Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe, si terrà il rito di chiusura dell'anno giubilare.La celebrazione, presieduta dal vescovo Giuseppe Russo, si terrà alle ore 18.00 in Cattedrale.Il Giubileo è iniziato il 29 dicembre 2024 con l'apertura delle "porte sante" delle chiese principali, tra cui la Cattedrale di Altamura. "Un tempo speciale" e "un anno per rinnovare la fiducia nel Signore" sono state le parole chiave dell'anno giubilare. L'evento ricorre stabilmente ogni 25 anni (i Papi possono decidere anche di tenere degli anni giubilari straordinari). Nel significato della Chiesa cattolica, il Giubileo è l'anno della remissione dei peccati, della riconciliazione, della penitenza. "Speranza" è stata la parola più importante di questo Giubileo perché "in un tempo segnato da incertezze e contraddizioni, siamo chiamati a riconoscere i segni del bene e a trasformarli in segni di speranza per tutti. Il Giubileo ci sprona a testimoniare con la nostra vita la forza della fede e la bellezza dell'attesa fiduciosa nel Signore".