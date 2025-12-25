Cattedrale - foto Diocesi
Cattedrale - foto Diocesi
Religioni

In Cattedrale si chiude l'anno del Giubileo

Messa in Cattedrale domenica 28 dicembre 2025

Altamura - giovedì 25 dicembre 2025 12.40
Domenica 28 dicembre, nel giorno della Festa della Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe, si terrà il rito di chiusura dell'anno giubilare.

La celebrazione, presieduta dal vescovo Giuseppe Russo, si terrà alle ore 18.00 in Cattedrale.

Il Giubileo è iniziato il 29 dicembre 2024 con l'apertura delle "porte sante" delle chiese principali, tra cui la Cattedrale di Altamura. "Un tempo speciale" e "un anno per rinnovare la fiducia nel Signore" sono state le parole chiave dell'anno giubilare. L'evento ricorre stabilmente ogni 25 anni (i Papi possono decidere anche di tenere degli anni giubilari straordinari). Nel significato della Chiesa cattolica, il Giubileo è l'anno della remissione dei peccati, della riconciliazione, della penitenza. "Speranza" è stata la parola più importante di questo Giubileo perché "in un tempo segnato da incertezze e contraddizioni, siamo chiamati a riconoscere i segni del bene e a trasformarli in segni di speranza per tutti. Il Giubileo ci sprona a testimoniare con la nostra vita la forza della fede e la bellezza dell'attesa fiduciosa nel Signore".
  • Cattedrale
  • Giuseppe Russo
Altri contenuti a tema
Cattedrale chiusa per due settimane La città Cattedrale chiusa per due settimane Per il montaggio del nuovo impianto audio
Il Ferragosto mariano di Altamura Il Ferragosto mariano di Altamura Si celebra la Madonna dell’Assunta
Cattedrale a porte aperte, orari prolungati Turismo Cattedrale a porte aperte, orari prolungati Rinnovata la convenzione, con durata sino a febbraio
Accordo per studi universitari al Policlinico Miulli Ospedale e sanità Accordo per studi universitari al Policlinico Miulli Presenti il vescovo Russo ed Emiliano
Diocesi: nomine e cambiamenti in due parrocchie di Altamura Diocesi: nomine e cambiamenti in due parrocchie di Altamura In Sant'Agostino e San Michele Arcangelo
Papa Francesco: stasera veglia di preghiera in Cattedrale Papa Francesco: stasera veglia di preghiera in Cattedrale Con il vescovo Russo
Cattedrale in "gabbia" per restauro e verifica sismica La città Cattedrale in "gabbia" per restauro e verifica sismica I lavori procedono, le celebrazioni spostate in chiesa S. Nicola
Giubileo 2025: ad Altamura l'apertura della porta della Cattedrale Giubileo 2025: ad Altamura l'apertura della porta della Cattedrale Il rito in programma domenica pomeriggio
Scout del Masci: la luce di Betlemme speranza di pace
24 dicembre 2025 Scout del Masci: la luce di Betlemme speranza di pace
Natuzzi: piano prevede chiusura ad Altamura e Jesce 2 Santeramo
24 dicembre 2025 Natuzzi: piano prevede chiusura ad Altamura e Jesce 2 Santeramo
Da Federicus all'Arabia Saudita, grande festa internazionale per Martello
23 dicembre 2025 Da Federicus all'Arabia Saudita, grande festa internazionale per Martello
Altamura accoglie la fiamma olimpica di Milano Cortina 2026
23 dicembre 2025 Altamura accoglie la fiamma olimpica di Milano Cortina 2026
Grotta di Lamalunga nella candidatura Unesco della Puglia preistorica
23 dicembre 2025 Grotta di Lamalunga nella candidatura Unesco della Puglia preistorica
Piano industriale Natuzzi: prossimo incontro a Roma a febbraio
22 dicembre 2025 Piano industriale Natuzzi: prossimo incontro a Roma a febbraio
Soccer, che impresa: battute le campionesse d'Italia
22 dicembre 2025 Soccer, che impresa: battute le campionesse d'Italia
Sindacati contro il nuovo piano Natuzzi
22 dicembre 2025 Sindacati contro il nuovo piano Natuzzi
Team Altamura, sconfitta con l’amaro in bocca
22 dicembre 2025 Team Altamura, sconfitta con l’amaro in bocca
Volley A2: netta vittoria altamurana a Modena
21 dicembre 2025 Volley A2: netta vittoria altamurana a Modena
Poker di Pestrichella, Soccer Altamura torna a vincere
21 dicembre 2025 Poker di Pestrichella, Soccer Altamura torna a vincere
Team Altamura, la trasferta a Casarano chiude il girone d’andata
20 dicembre 2025 Team Altamura, la trasferta a Casarano chiude il girone d’andata
© 2001-2025 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito può essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
AltamuraLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.