Veglia Pasquale in Cattedrale con il Vescovo Russo

Le celebrazioni della Settimana Santa nella Diocesi hanno vissuto alcuni dei momenti più intensi. Stasera è in programma la solenne Veglia Pasquale del Sabato Santo. Il percorso liturgico giungerà infine al suo compimento domani con la celebrazione della Santa Messa di Pasqua, segno della gioia della Risurrezione, in programma nelle Concattedrali di Gravina in Puglia e Acquaviva delle Fonti.Il programma delle celebrazioni presiedute dal Vescovo Mons. Giuseppe Russo:05 Aprile 2026, Domenica di Pasqua – Risurrezione del SignoreOre 11.00 Santa Messa di Pasqua – Basilica Concattedrale di Gravina in Puglia;Ore 19.00 Santa Messa di Pasqua – Concattedrale di Acquaviva delle Fonti.Messaggio del Vescovo"Non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre Egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le Scritture?" (Lc 24,32)Nel mistero della Pasqua, il Signore Risorto si fa compagno di cammino, illumina le nostre strade e riaccende nei cuori la speranza.Come i discepoli di Emmaus, siamo chiamati a riconoscerlo nell'ascolto della Parola e nello spezzare il pane, lasciandoci trasformare dall'incontro con Lui.Questo tempo di grazia ci inviti a costruire relazioni autentiche, fondate sulla verità e sulla carità, per essere comunità viva e segno di rinascita.Mons. Giuseppe Russo augura a tutta la comunità diocesana una Pasqua di luce, pace e rinnovata fede.