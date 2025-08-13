Turismo
Cattedrale a porte aperte, orari prolungati
Rinnovata la convenzione, con durata sino a febbraio
Altamura - mercoledì 13 agosto 2025 10.46
E' stata rinnovata la convenzione tra il Comune e la Cattedrale - Parrocchia S. Maria Assunta per garantire l'apertura con il progetto "Cattedrale a porte aperte". Avrà durata sono a febbraio 2026.
Gli orari diventano:
dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 21.00.
sabato e la domenica dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 22.00
Tutto ciò per garantire un'adeguata accoglienza turistica perché sono numerosi i visitatori che arrivano o sostano brevemente ad Altamura proprio durante le ore del primo pomeriggio.
