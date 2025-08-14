Statua dell’Assunta
Statua dell’Assunta
Religioni

Il Ferragosto mariano di Altamura

Si celebra la Madonna dell’Assunta

Altamura - giovedì 14 agosto 2025 10.54
Come da tradizione, ad Altamura il Ferragosto coincide con l'inizio di un intenso periodo Mariano per le celebrazioni di Santa Maria Assunta, a cui è dedicata la Cattedrale, e Maria santissima del Buoncammino.

Domani 15 agosto è il giorno dedicato all'Assunta. Alle ore 11.30 è in programma una messa presieduta dal vescovo Giuseppe Russo. In serata, alle 20, si tiene la processione in cui la statua della Madonna (di scuola napoletana, in argento) viene portata in corteo. Nella locandina è indicato il percorso della processione.

Domenica prossima, inoltre, sarà il giorno in onore di Maria Santissima del Buoncammino. La statua verrà portata in città dal santuario e resterà per quattro settimane in Cattedrale.
Locandina
  • Cattedrale
  • Festa di Santa Maria Assunta
