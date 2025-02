Cattedrale in "gabbia" per restauro e verifica sismica

Avanzano rapidamente le impalcature nel "cantiere" della Cattedrale. Sono in corso degli interventi, per circa mezzo milione di euro, da parte del Segretariato regionale del Ministero della Cultura e della Soprintendenza Archeologia, Beni architettonici, Paesaggio dell'area metropolitana.In base al tabellone dei lavori, si tratta di interventi di consolidamento per un appalto relativo a verifica sismica, riduzione delle vulnerabilità e restauro. I lavori sono affidati a Cobar.La fine dei lavori è prevista in estate, considerando che da contratto la durata è di circa sette mesi.