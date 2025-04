Papa Francesco: stasera veglia di preghiera in Cattedrale

Per Papa Francesco, morto ieri all'età di 88 anni, si terrà stasera una veglia di preghiera in Cattedrale, con il vescovo Giuseppe Russo. La veglia si terrà alle ore 20.30."La notizia della morte di Papa Francesco - ha comunicato la diocesi - ha toccato profondamente i cuori di tutti, suscitando una memoria grata per il "Papa della gente" e alimentando in ciascuno di noi il desiderio della preghiera. L'intera comunità diocesana, guidata dal suo pastore, Mons. Giuseppe Russo, desidera unirsi nella preghiera per il successore di Pietro, affidandolo alla misericordia del Padre. Tutti i fedeli sono invitati a partecipare numerosi, in spirito di comunione e raccoglimento, per rendere grazie per la vita e il ministero di Papa Francesco".Alla stessa ora si terranno le celebrazioni a Gravina e Acquaviva (nelle Concattedrali) e nella chiesa madre a Santeramo in Colle, Spinazzola e Poggiorsini.