Diocesi: il calendario dei nuovi ingressi di parroci nelle parrocchie
La diocesi di Altamura – Gravina – Acquaviva delle Fonti si prepara a vivere le immissioni canoniche dei nuovi parroci e amministratori parrocchiali. A giugno ci sono state le nomine del vescovo Giuseppe Russo che ha stabilito alcuni cambiamenti.
Si comincia sabato 6 settembre, alle ore 19.00, nella Basilica Concattedrale S. Maria Assunta a Gravina in Puglia con l'ingresso di Don Domenico Giannuzzi (parrocchie S. Giovanni Battista, S. Giovanni Evangelista, SS. Nicola e Cecilia).
Due i nuovi ingressi ad Altamura:
- sabato 11 ottobre 2025 – ore 19.00, Parrocchia S. Michele, Don Vincenzo Lopano
- domenica 12 ottobre 2025 – ore 19.00, Parrocchia S. Agostino, Don Angelo Cianciotta
PROGRAMMA DIOCESANO COMPLETO
Sabato 6 settembre 2025 – ore 19.00
Basilica Concattedrale S. Maria Assunta – Gravina in Puglia
Don Domenico Giannuzzi (parrocchie S. Giovanni Battista, S. Giovanni Evangelista, SS. Nicola e Cecilia)
Sabato 20 settembre 2025 – ore 19.00
Parrocchia Madonna delle Grazie – Gravina in Puglia
Don Walter Carulli
Domenica 28 settembre 2025 – ore 18.00
Parrocchia S. Domenico – Gravina in Puglia
Don Mirko Perrucci
Sabato 4 ottobre 2025 – ore 19.00
Parrocchia S. Francesco – Acquaviva delle Fonti
Don Mario Marino
Sabato 11 ottobre 2025 – ore 19.00
Parrocchia S. Michele – Altamura
Don Vincenzo Lopano
Domenica 12 ottobre 2025 – ore 19.00
Parrocchia S. Agostino – Altamura
Don Angelo Cianciotta
