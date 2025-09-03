Diocesi: il calendario dei nuovi ingressi di parroci nelle parrocchie

La diocesi di Altamura – Gravina – Acquaviva delle Fonti si prepara a vivere le immissioni canoniche dei nuovi parroci e amministratori parrocchiali. A giugno ci sono state le nomine del vescovo Giuseppe Russo che ha stabilito alcuni cambiamenti.Si comincia sabato 6 settembre, alle ore 19.00, nella Basilica Concattedrale S. Maria Assunta a Gravina in Puglia con l'ingresso di Don Domenico Giannuzzi (parrocchie S. Giovanni Battista, S. Giovanni Evangelista, SS. Nicola e Cecilia).Due i nuovi ingressi ad- sabato 11 ottobre 2025 – ore 19.00, Parrocchia S. Michele, Don Vincenzo Lopano- domenica 12 ottobre 2025 – ore 19.00, Parrocchia S. Agostino, Don Angelo CianciottaSabato 6 settembre 2025 – ore 19.00Basilica Concattedrale S. Maria Assunta – Gravina in PugliaDon Domenico Giannuzzi (parrocchie S. Giovanni Battista, S. Giovanni Evangelista, SS. Nicola e Cecilia)Sabato 20 settembre 2025 – ore 19.00Parrocchia Madonna delle Grazie – Gravina in PugliaDon Walter CarulliDomenica 28 settembre 2025 – ore 18.00Parrocchia S. Domenico – Gravina in PugliaDon Mirko PerrucciSabato 4 ottobre 2025 – ore 19.00Parrocchia S. Francesco – Acquaviva delle FontiDon Mario MarinoSabato 11 ottobre 2025 – ore 19.00Parrocchia S. Michele – AltamuraDon Vincenzo LopanoDomenica 12 ottobre 2025 – ore 19.00Parrocchia S. Agostino – AltamuraDon Angelo Cianciotta