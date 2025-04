Messaggio della Diocesi per la morte di Papa Francesco

Papa Francesco è morto oggi all'età di 88 anni. Il suo pontificato è durato 12 anni: era stato eletto Pontefice il 13 marzo del 2013 dopo le dimissioni di Benedetto XVI.Il messaggio della Diocesi di Altamura - Gravina - Acquaviva delle Fonti: "Uniamo le nostre preghiere a quelle della Chiesa universale per rendere grazie al Signore per il dono del suo ministero, per la sua guida illuminata e per il suo instancabile servizio al popolo di Dio. Il Vescovo Mons. Giuseppe Russo e tutta la comunità diocesana si stringono in preghiera, affidando la sua anima misericordiosa all'amore del Padre".