Celebrazioni del Corpus Domini: messa in Cattedrale e processione

Domenica 2 giugno la Chiesa celebra la solennità del Corpo e Sangue del Signore (Corpus Domini).Il programma ad Altamura: l'arcivescovo Mons. Giuseppe RUSSO presiede, ad Altamura, la santa messa in programma alle ore 19.00 in Cattedrale. Seguirà la processione per le vie della città e la benedizione finale in piazza Duomo.Celebrazioni cittadine serali si tengono anche negli altri Comuni della Diocesi.