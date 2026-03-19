Messa in Cattedrale per san Giuseppe

Si è celebrata in Cattedrale la messa per la solennità di San Giuseppe, co-patrono della città di Altamura. Il rito è stato presieduto dal vescovo Giuseppe Russo. Presenti il sindaco Vitantonio Petronella, la comandante della Polizia locale Maria Paola Stefanelli, l'assessore alle attività produttive Tommaso Lorusso, la confraternita di San Giuseppe, l'associazione di Santa Maria Assunta e Santa Irene e una folta rappresentanza della Confartigianato.San Giuseppe è stato patrono della città di Altamura, proclamato nel 1638. Poi, nel corso dei secoli, la patrona è diventata Sant'Irene in segno di devozione perché le invocazioni e le preghiere alla santa fecero cessare una tempesta di pioggia e fulmini, come raccontano le cronache ecclesiastiche. In onore di sant'Irene la festa patronale ad Altamura è il 5 maggio.Nella ricorrenza di San Giuseppe resta forte la tradizione della benedizione del pane votivo.Sotto il profilo storico, da segnalare che già nel 1400 era presente in Cattedrale un altare dedicato al santo, voluto da Federico di Aragona, principe di Altamura dal 1485 al 1495. Il 27 febbraio del 1638 San Giuseppe fu proclamato patrono della città. Nel 1836 i cittadini acquistarono una statua del Santo, in legno, fatta eseguire a Venezia e collocata in Cattedrale.