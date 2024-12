Ucraina: preghiera per la pace ad Altamura

Il metropolita di Kiev e di Ucraina, Epifanio I, domenica è stato in visita a Matera, Altamura e Gravina e ieri a Bari per incontri con la Chiesa locale e per pregare per la pace sulla tomba di San NicolaAd Altamura ha visitato la Cattedrale è il Mudima (museo diocesano dei matronei).Inoltre, a Gravina, ha tenuto un colloquio con il vescovo Giuseppe Russo.