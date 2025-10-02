Foto Comitato per la pace
Associazioni

Vecchio ospedale e Porta Bari, due manifestazioni pro Palestina

Una mobilitazione è organizzata dal personale sanitario

Altamura - giovedì 2 ottobre 2025 16.04
In tutta Italia la rete di medici e operatori sanitari "Digiuno per Gaza" organizza stasera 2 ottobre il flash mob "Luci sulla Palestina - 100 ospedali per Gaza". Il numero degli ospedali coinvolti in Italia sarà più del doppio. L'iniziativa si terrà anche davanti al vecchio ospedale di Altamura, in viale Regina Margherita 67, alle ore 21 (orario in concomitanza in tutti gli ospedali aderenti in Italia). Per partecipare basta portare torce, lampade, lumini, candele e altre fonti di luce per illuminare simbolicamente la notte di Gaza, basta anche un telefono cellulare.

L'intento è inviare un messaggio di solidarietà al popolo palestinese. Inoltre è un momento di ricordo per i 1.677 sanitari uccisi a Gaza nei bombardamenti di ospedali e strutture sanitarie. Verranno letti i loro nomi.

All'iniziativa del settore sanitario aderisce anche il Comitato per la pace di Altamura che, per la circostanza, ha dato appuntamento per un raduno di tutti i partecipanti e manifestanti alle ore 19.30 in piazza Unità d'Italia. Inoltre domani 3 ottobre è indetto lo sciopero generale di Cgil, Usb e Cobas per protestare contro il blocco della missione umanitaria "Global Sumud Flotilla". Anche domani mattina è in programma una mobilitazione, con raduno alle ore 9.30 in piazza Unità d'Italia.

Lo scorso 22 ottobre il Comitato per la pace ha già organizzato una mobilitazione che ha visto una grande partecipazione studentesca.
