Scuole primarie: premiazione del concorso sulla pace

Iniziativa del movimento scout adulti Masci

Altamura - lunedì 26 gennaio 2026
Con il Convegno "Dona Pensieri di Pace", che si è svolto alcuni giorni fa nel teatro della parrocchia della Ss. Trasfigurazione, si è concluso il concorso "Lettera ad un bambino che vive in un Paese in Guerra". Si è svolta la premiazione del concorso che è stato indetto da Masci (Movimento adulti scout) Altamura 1, rivolto agli alunni delle classi terze, quarte e quinte delle scuole primarie di Altamura.

L'evento si è aperto con momenti gioiosi e partecipati, seguiti dai saluti istituzionali, in piena sintonia con il tema proposto. A moderare l'incontro è stato Lorenzo Franco, Consigliere Nazionale MASCI, che ha guidato una chiacchierata semplice, profonda e coinvolgente insieme ai relatori: Mons. Giuseppe Russo, Vescovo della Diocesi di Altamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti; Vilma Marchino, Presidente Nazionale MASCI; Vitantonio Petronella, Sindaco di Altamura; Lorena Accollettati, Segretario Regionale MASCI Puglia; Don Michele Gramegna, Assistente Regionale MASCI Puglia; Nadia Levytska, organizzazione Scout Ucraini PLAST Italia. Sono stati ascoltati alcuni interventi in video: Frate Francesco Ravaioli dalla Terra Santa; Capi e Ragazzi Scout PLAST dall'Ucraina; Lucia Celesti (Resp. Accoglienza Bambino Gesù – Roma); Carlo Bertucci (Segretario Nazionale Settore Internazionale MASCI).

Quindi è arrivato il momento tanto atteso.
I vincitori del concorso sono:
• 1° posto: Ginevra Gigli – cl. 3C – I.C. San Giovanni B. – T. Fiore
• 2° posto: Giorgia Varvara – cl. 5E – I.C. IV Novembre – S. Mercadante
• 3° posto: Flavia Pabst – cl. 3C – I.C. Don Milani – Padre Pio

Premi Speciali:
• cl. 1B – I.C. IV Novembre – S. Mercadante
• Angela Castellano – cl. 5A – I.C. IV Novembre – S. Mercadante
• Francesca Nirchio – cl. 5A – I.C. IV Novembre – S. Mercadante
• cl. 4E – I.C. IV Novembre – S. Mercadante
• cl. 4C – 5° C.D. San Francesco d'Assisi

"Ancora una volta - dichiara il Masci - i bambini, insieme a insegnanti, educatori e genitori hanno saputo raccontare la Pace attraverso lettere destinate a coetanei che vivono nei Paesi segnati dalla guerra, dando voce a speranza, solidarietà e fraternità. Oggi più che mai è fondamentale educare alla Pace, mantenerne viva l'attenzione e seminare nei più piccoli valori autentici, capaci di costruire un futuro migliore".

Il Masci ringrazia tutti i partecipanti, la giuria, i ragazzi della branca Eg – Agesci Altamura 1 che hanno curato l'animazione, gli sponsor. "Con questo appuntamento - aggiunge il Masci - si conclude un percorso intenso e significativo che ha visto la Comunità MASCI Altamura 1 impegnata nella diffusione del messaggio della Luce della Pace da Betlemme: dall'arrivo della fiammella dalla Grotta della Natività, alla sua distribuzione, fino a questo convegno e alla premiazione del concorso "Dona Pensieri di Pace". In un mondo ferito da conflitti e divisioni, la voce dei bambini ci ricorda che la Pace è possibile, che nasce dai gesti semplici, dalle parole sincere e dalla volontà di prendersi cura gli uni degli altri. Continuiamo a custodire questa Luce, a farla crescere e a trasmetterla, perché solo così potrà illuminare il cammino di tutti".
