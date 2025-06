Comitato per la pace: manifestazione di piazza per Gaza

Come è avvenuto in tante città italiane, anche ad Altamura si è tenuta l'iniziativa "Nella notte della democrazia". Il Comitato Altamura per la Pace ha aderito all'iniziativa nazionale ieri sera, alla vigilia della festa della Repubblica che ripudia la guerra, per ribadire che "il riarmo non è la soluzione per arrivare alla pace giusta, vera e duratura. Tanti hanno risposto al richiamo dell'appello, che è montato sui social in pochissimi giorni, portando una luce sulla drammatica situazione di Gaza, per chiedere la fine della barbarie verso il popolo palestinese da parte di Israele".Molte persone si sono incontrate in piazza con lenzuola bianche, bandiere della pace o della Palestina, con un cero o una candela, e si sono distribuite lungo il corso. Sono stati distribuiti volantini con un appello per la pace.