Ad Altamura domenica si pedala per la pace

In bici per la pace. E' l'iniziativa programmata domenica 16 giugno ad Altamura, dal Comitato per la pace. Il comitato è presente sul territorio da diversi anni e costituito da numerose associazioni, gruppi organizzati o singoli cittadini di diverse età diverse sensibilità ed esperienze sociali e politiche, religiose e civili, dopo varie iniziative e approfondimenti sia sul conflitto in Ucraina che in Medio Oriente e il genocidio in atto in Palestina, oltre tutte le guerre che si continuano a combattere nel mondo. Ha deciso di tornare in piazza per dire ancora una volta "no" alla guerra e chiedere un "cessate il fuoco" globale e permanente per la pace, la giustizia sociale e la salute.Invito rivolto a partecipare in bicicletta, ma anche a piedi o con le carrozzine o con gli skate, per percorrere insieme le strade della città con le bandiere della pace. Punto di partenza piazza Resistenza alle ore 9. Conclusione prevista intorno alle 11.30 con l'arrivo in piazza Duomo e gli interventi conclusivi.Il binomio pace - bicicletta è sancito dall'Onu. Nel 2018 le Nazioni Unite hanno fissato la Giornata mondiale della bicicletta il 3 giugno. Un'occasione per sottolineare il contributo che essa offre allo sviluppo sostenibile e alla cultura della pace: «la bicicletta stimola la creatività e l'impegno sociale e offre al suo utilizzatore una coscienza immediata dell'ambiente locale».