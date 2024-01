Concorso del Masci sulla pace, premiate le scuole di Altamura

Sabato scorso, in un gremito salone conferenze della Parrocchia S. Maria del Carmine – chiesa Maria Madre della Chiesa in via Madrid ad Altamura, durante un convegno sulla Pace del Masci (movimento adulti scout cattolici italiani) Altamura1, sono stati premiati i vincitori del concorso "Fare Pace rende Felici" legato alla Luce della Pace da Betlemme 2023. Hanno partecipato alunni singoli o classi delle scuole di Altamura. Concorso per bambini che frequentano le classi terze, quarte e quinte della scuola primaria.I vincitori sono:1° - cl. 5B e 5C – scuola primaria "Don L. Milani";2° - cl. 3E – scuola primaria "IV Novembre"3° - cl. 4A-4B-4C - scuola primaria "San Francesco d'Assisi";Premio ORIGINALITA' – cl. 4C – scuola primaria "IV Novembre"Premio MASCI ALTAMURA 1 – 5E e 5F - scuola primaria "San Francesco d'Assisi";OSCAR recitazione - cl. 4A-4B-4C - scuola primaria "San Francesco d'Assisi"."Ancora una volta - dice il Masci - i bambini, con i loro insegnanti ed educatori, sono stati invitati a raccontare, questa volta, attraverso una breve rappresentazione teatrale, azioni di Pace sul tema dell'anno legato alla Luce della Pace da Betlemme. Oggi, più che mai, bisogna sempre tenere alta l'attenzione della "Pace", anche educando e sensibilizzando costantemente i bambini su un tema sempre fortemente attuale e di grande rilievo".Alla serata hanno partecipato il sindaco Vitantonio Petronella, l'arcivescovo Giovanni Ricchiuti, il presidente nazionale del Masci Massimiliano Costa, il parroco don Giuseppe Loviglio.Soddisfazione da parte della comunità Masci: "Con questo appuntamento di sabato 13 gennaio, si conclude un meraviglioso percorso che ha visto la Comunità scout adulti MASCI Altamura 1 impegnata nella divulgazione del messaggio "essere operatori di Pace" legato all'evento "Luce della Pace da Betlemme". Dall'arrivo della fiammella dalla grotta di Betlemme, la distribuzione della stessa partendo dalle Grotte di Castellana con la testimonianza fatta al concerto della guarigione del cantante e filantropo Pat Girondi, la marcia della Pace in Altamura ed infine quest'ultimo convegno con la premiazione del concorso 2023 intitolato "fare pace rende felici"."La partecipazione straordinaria del Presidente Nazionale del MASCI Massimiliano Costa, il Sindaco di Altamura Vitantonio Petronella, dell'Arcivescovo S.E. Mons. Giovanni Ricchiuti, il Segretario Regionale del MASCI Puglia Lorena Accollettati, il consigliere Nazionale del MASCI Lorenzo Franco, Don Michele Gramegna in qualità di assistente Regionale MASCI Puglia ha dato peso e autorevolezza all'evento e al messaggio che ha visto protagonisti i ragazzi delle scuole primarie supportati e sapientemente guidati dai rispettivi docenti e dirigenti delle scuole primarie che hanno partecipato al concorso a cui va il nostro più sincero ringraziamento per l'impegno e per la qualità degli elaborati svolti".