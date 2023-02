Oggi la carovana della pace dei ragazzi

"Allenati alla pace". È questo lo slogan che accompagnerà l'edizione 2023 della Carovana della Pace curata dalla A.C. diocesana. L'atteso appuntamento in programma oggi pomeriggio, quest'anno fa tappa Gravina in Puglia con partenza dall'area fiera di San Giorgio, intorno alle ore 16.00. Folti gruppi sono previsti da Altamura."Allenati alla pace" o "allenàti alla pace", un titolo ma anche una consapevolezza vissuta da un lato e un preciso impegno dall'altro, che ragazzi, giovani e adulti di A.C. intendono assumersi nel proprio percorso di laici impegnati dentro le comunità delle quali sono parte.«Dopo due anni di sosta forzata – spiegano Elisabetta, Rosa, Don Donato Goffredo, il presidente Giuseppe Patruno e l'intera Equipe diocesana ACR - siamo pronti a rimetterci in cammino e lo facciamo proprio nel Mese della Pace che rappresenta un'occasione per tutta l'associazione per fare esperienza di unitarietà attraverso la "Carovana della Pace", che sarà vissuta a livello diocesano a Gravina in Puglia, con la partecipazione del nostro Arcivescovo S. Ecc.za Mons. Giovanni Ricchiuti».«Essere allenàti alla pace – aggiungono - significa vivere pienamente, da protagonisti, la vita delle proprie comunità, provando ad essere instancabili costruttori di ponti, tessitori di alleanze generative, capaci di rendere fecondo quello stile associativo che ci insegna a fare della fraternità e della sinodalità le cifre distintive del nostro essere cristiani nel mondo».La Carovana della Pace dei bambini e dei ragazzi dell'Azione Cattolica anche quest'anno si presenterà, come da tradizione, allegra e rumorosa e rappresenterà una "marcia" volta a riunire giovani e meno giovani e a far riflettere tutti sui valori cristiani della tolleranza e dell'accettazione dell'altro, con l'invito ad essere promotori della pace nel mondo a partire dalla piccola realtà diocesana.All'evento parteciperanno ragazzi delle città di Altamura, Gravina, Acquaviva delle Fonti, Spinazzola, Poggiorsini e Santeramo in Colle.