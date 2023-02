Pace, pace, pace. La marcia dei ragazzi e dei bambini è una festa

9 foto Marcia della pace dei ragazzi a Gravina

Gioiosa partecipazione di bambini, ragazzi e famiglie alla carovana della pace che si è tenuta sabato pomeriggio a Gravina. Tanta voglia di esserci, nonostante il freddo pungente. L'iniziativa è stata organizzata dall'Acr (Azione cattolica ragazzi) della diocesi di Altamura, Gravina e Acquaviva delle Fonti.La marcia si è avviata dalla Fiera di San Giorgio, dove il vescovo Giovanni Ricchiuti ha salutato i partecipanti: parrocchie, gruppi Agesci, famiglie provenienti dai sei Comuni della diocesi. "Allenati alla pace": è stato questo lo slogan che ha accompagnato l'edizione 2023. La carovana mancava da due anni, a causa delle restrizioni sanitarie.Durante la passeggiata, ci sono state tappe intermedie in cui sono state ascoltate delle storie riguardanti lo sport (come il basket inclusivo a Gravina e i tornei nelle comunità parrocchiali) e, ovviamente, sono stati levati tanti cori e inni alla pace. Raduno finale in piazza Benedetto XIII con i saluti istituzionali e con l'arrivederci dell'Azione cattolica ragazzi.Presenti anche i parrocchiani di varie chiese di Altamura. Uno dei gruppi più folti, certamente il più giovane per la presenza dei bambini del percorso di catechesi, è stato quello della parrocchia di San Sepolcro di Altamura.Raccontiamo il pomeriggio di sabato in immagini.Altre immagini sono pubblicate su GravinaLife --> Vai all'altra galleria