Concorso scolastico sulla pace, stasera la premiazione

A cura del Masci per l'iniziativa "Luce della pace da Betlemme"

Il Masci - Movimento adulti scout cattolici italiani "Altamura 1" premia stasera i vincitori del concorso sulla pace. Hanno partecipato le scuole primarie. Il concorso, denominato "La pace siamo noi", è legato alla consueta iniziativa "Luce della pace da Betlemme" che vede il Masci protagonista nel periodo pre-natalizio nell'accogliere e distribuire le lanterne.La premiazione si tiene stasera, alle ore 19.00, nel salone conferenze della chiesa Maria Madre della Chiesa in via Madrid. Il programma prevede l'introduzione a cura di Maria Calia e Vito Cirrottola (Magister Masci comunità Altamura 1); gli interventi di mons. Giovanni Ricchiuti, già arcivescovo della diocesi locale e presidente Pax Christi Italia; di Alberto Albertini, ex segretario nazionale del Masci; e del sindaco Vitantonio Petronella. Modera il giornalista Onofrio Bruno. A seguire la premiazione.