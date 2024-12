Le scuole di Altamura e Gravina si presentano

Tutte le scuole di Altamura e Gravina in Puglia si presentano nell'ex monastero di Santa Croce per far conoscere la loro offerta formativa e per orientare gli studenti verso la scelta più appropriata. Si tratta dell'iniziativa "Orienta Qui", che si è già tenuta a Gravina. Per due giorni (martedì 17 e mercoledì 18 dicembre) nell'ex monastero di Santa Croce ad Altamura genitori e studenti possono incontrare docenti e ragazzi di numero scuole.Un modo per conoscere i programmi, in vista delle iscrizioni.Presenti gli Istituti comprensivi e le scuole secondarie di primo grado di Altamura: Don Milani - Padre Pio, Bosco - Tommaso Fiore, IV novembre - Mercadante, O. Serena - Pacelli.Presenti le Scuole secondarie di secondo grado di Altamura e Gravina: Istituto Professionale De Nora-Lorusso - Altamura; Istituto Tecnologico "Nervi-Galilei" - Altamura; IISS "Bachelet-Galilei" - Gravina in Puglia; ITES "Genco" - Altamura; Liceo "Cagnazzi"- Altamura; Liceo "Federico II" - Altamura; Liceo "Tarantino" - Gravina in Puglia.Presenti, inoltre, il CPIA (Centro provinciale di istruzione per gli adulti) "Chiara Lubich" - Corsi Serali; il centro per il lavoro dell'area metropolitana di Bari Porta Futuro.