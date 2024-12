Scuola: approvato il piano regionale

La giunta regionale ha approvato il piano di dimensionamento scolastico per l'anno 2025/26: si tratta delle azioni di riorganizzazione della rete scolastica regionale e della programmazione dell'offerta formativa per il triennio scolastico 2025/26, 2026/27 e 2027/28 con l'attivazione di indirizzi di studio delle istituzioni scolastiche del secondo ciclo per il successivo triennio scolastico.La delibera contiene gli esiti degli iter dei piani provinciali (tra cui la Città metropolitana di Bari), dei pareri dell'Ufficio scolastico regionale e le richieste di attivazioni. In base alle indicazioni del Governo nazionale, in Puglia sono previsti 18 accorpamenti su tutto il territorio regionale.Si attende di conoscere i dettagli perché tra i Comuni coinvolti, in base alla proposta della Città metropolitana di Bari, c'è anche Altamura.Seguono aggiornamenti