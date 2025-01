Mancanza energia elettrica, una scuola dell'infanzia domani chiusa

Domani mancherà l'energia elettrica nell'area urbana di via Gian Battista Castelli. L'avviso di Enel Distribuzione, per l'interruzione dell'erogazione dell'energia elettrica, riguarda alcune vie della zona e riguarda anche la scuola dell'infanzia ubicata in questa via. L'avviso di interruzione dell'energia elettrica riguarda l'orario 8.30-15-30, quindi è incompatibile con lo svolgimento ordinario delle attività educative perché non consente il funzionamento degli impianti.Pertanto, con ordinanza contingibile e urgente, il sindaco Vitantonio Petronella ha disposto la chiusura della(del II circolo didattico Garibaldi) per il giorno 28 gennaio 2025.Il provvedimento riguarda soltanto questo plesso scolastico.