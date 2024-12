In vigore il divieto per l'accensione di botti e petardi

Come avviene puntualmente da diversi anni, in molti Comuni tra cui Altamura nel periodo delle feste è in vigore l'ordinanza che vieta l'accensione e l'esplosione di botti e oggetti a scoppio che possono provocare problemi all'incolumità pubblica.Anche quest'anno l'ordinanza comunale è stata firmata (con durata sino al 6 gennaio). Si tratta di un divieto di utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici nel periodo delle feste: con il provvedimento si intende tutelare l'incolumità pubblica, la sicurezza urbana e le norme poste a presidio della convivenza civile, proteggere le persone fragili da rumori potenzialmente dannosi e salvaguardare il benessere degli animali.Purtroppo questo tipo di provvedimento è difficile da applicare perché richiederebbe una presenza di controllori ad ogni angolo della città. Inoltre adesso è consuetudine fare i "fuochi" anche a mezzanotte. Pertanto si prevede che anche stavolta sarà complicato che si evitino gli "spari". Tuttavia bisogna continuare ad insistere con questo messaggio e ricordare che le esplosioni possono creare problemi e disturbo alle persone più fragili (neonati, bambini, anziani) e agli amati animali domestici.