Discarica Le Lamie, prorogati i divieti

Con ordinanza del Sindaco, n. 49 del 18 novembre 2024, in via cautelativa e precauzionale, per 365 giorni e comunque almeno fino all'esito del piano di caratterizzazione, nell'area circostante la discarica "Le Lamie" nel raggio di 500 metri sono stati disposti i divieti precauzionali di:- attingimento per ogni uso di acque di ruscellamento e superficiali;- prelievo di acque sotterranee.Sono divieti vigenti dal 2021, con relative ordinanze, al fine di tutelare la salute pubblica e procedere con le attività in corso. Il provvedimento è pubblicato sul portale istituzionale del Comune.Si tratta di divieti precauzionali. Nel frattempo si sta procedendo alle attività di messa in sicurezza sotto il profilo ambientale tra cui l'emungimento del percolato.