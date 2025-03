Ordinanza per prevenzione incendi lungo linea ferroviaria

E' in vigore un'ordinanza comunale, con oggetto "Eliminazione fattori di rischio per prevenzione incendi in aree limitrofe alla sede ferroviaria della linea Spinazzola - Gioia del colle sul territorio comunale", rivolta ai proprietari o possessori a vario titolo dei terreni coltivati o tenuti a pascolo, oppure di terreni incolti, che sono adiacenti la tratta di Rete Ferroviaria Italiana, nel tratto comunale della linea Spinazzola-Gioia del Colle.Con l'ordinanza si dispone:- di tenere liberi da vegetazione secca ed ogni altro materiale combustibile i terreni confinanti con la sede ferroviaria sino a 20 metri dal confine ferroviario;- di mettere in atto tutte le possibili iniziative utili a limitare fino ad annullare il verificarsi di incendi lungo la linea ferroviaria.Come di consueto, il provvedimento viene firmato ogni anno, nel periodo in cui occorre adottare le misure di prevenzione e precauzione. La società ferroviaria chiede a tutti i Comuni, nei cui territori sono presenti i binari, di sensibilizzare alla prevenzione degli incendi.La linea statale è stata dismessa circa dieci anni fa, con la soppressione del trasporto passeggeri. Poi, con i fondi del PNRR, è stato attuato un progetto di riattivazione per realizzare una linea turistica con un treno storico e in territorio di Altamura sono stati effettuati interventi alla stazione di Casal Sabini. Di concreto, invece, c'è la riattivazione della tratta fra la stazione di Casal Sabini e Gioia del Colle perché nelle scorse settimane sono transitati dei treni che sono stati trasferiti nello stabilimento Mermec Ferrosud a Jesce (Matera), per interventi di rinnovo del materiale rotabile (con termine tecnico si chiama revamping). Quindi un nuovo sviluppo di questa ferrovia è possibile ma principalmente per un rilancio imprenditoriale del settore.