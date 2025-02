Discarica Le Lamie: programma per definitiva soluzione ambientale

Prosegue il percorso attuativo di dismissione degli impianti di discarica regionali inseriti nella classificazione di siti a rischio per la salute umana e l'ambiente. Mercoledì prossimo, alle ore 11.00, nella Sala Consiliare del Palazzo di Città ad Altamura si terrà la conferenza di presentazione delle attività svolte sino ad oggi nell'ambito del progetto, finanziato all'Azione 2.14 del PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027, per la definitiva risoluzione delle criticità ambientali legate alla discarica Le Lamie ('ex Tradeco').Alla conferenza stampa interverranno il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, e l'assessora regionale all'Ambiente, Serena Triggiani. Saranno presenti l'assessore regionale al Personale, Gianni Stea, il sindaco della Città Metropolitana di Bari, Vito Leccese, il consigliere regionale, Francesco Paolicelli, il direttore Generale ARPA Puglia, Vito Bruno, e il sindaco di Altamura, Vitantonio Petronella.In Puglia i "siti ad alto rischio" sono 13. Con i fondi europei, sono stati stanziati 75 milioni di euro per un programma straordinario pluriennale di definitiva messa in sicurezza ambientale di questi siti. Si tratta di "interventi di chiusura di impianti di discarica di rifiuti, finalizzati a risolvere le criticità causate da condotte negligenti dell'operatore economico gestore che ha abbandonato l'impianto senza completare gli interventi di gestione e messa in sicurezza". La prima tappa di presentazione si è tenuta nei giorni scorsi a Francavilla Fontana, dove insiste il sito di discarica "ex Francavilla Ambiente" per il quale, secondo il criterio di valutazione del rischio relativo associato agli impianti di discarica di rifiuti, è assegnato l'ordine di priorità n. 1. La discarica di Altamura ha l'ordine di priorità n. 4.