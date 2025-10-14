Rifiuti: stabilita la data di apertura dei due CCR

CCR via del Serpillo, dal lunedì al sabato ore 7.00 - 13.00; lunedì e martedì anche apertura pomeridiana ore 16.00 - 18.00;

CCR via Fornace Corrente Le Fogge, dal lunedì al sabato ore 7.00 - 13.00; mercoledì e giovedì anche apertura pomeridiana ore 16.00 - 18.00.

Tabella rifiuti CCR Quantità e tipologie

Con ordinanza del sindaco Vitantonio Petronella, è stata stabilita a partire dal 3 novembre 2025 l'apertura dei due CCR (Centri comunali di raccolta) per particolari tipologie di rifiuti, ubicati in Via Fornace Corrente Le Fogge (zona artigianale Grotta Formica) e in via del Serpillo (zona industriale in via Gravina) che saranno gestiti da Teknoservice.Gli orari di apertura saranno i seguenti:Presso ciascun CCR potranno essere conferite le quantità massime di rifiuti riportate in apposita tabella e comunque nei limiti delle capacità di ricezione degli stessi.I CCR sono luoghi attrezzati per il conferimento di numerose tipologie di rifiuti, da utenze domestiche e utenze non domestiche, che vanno a completare e integrare il ciclo dello smaltimento dei rifiuti insieme al porta-a-porta. L'Amministrazione comunale invita i cittadini alla piena collaborazione, affinché con il funzionamento dei CCR possano essere eliminati i comportamenti incivili che culminano negli abbandoni di rifiuti, anche speciali o pericolosi, in periferia e nelle contrade. La salvaguardia dell'ambiente e del territorio è una priorità assoluta.In allegato la tabella in cui sono indicate le tipologie di rifiuto che possono essere conferite. Per alcune di esse sono stabiliti dei limiti alle quantità che possono essere lasciate nei Ccr.