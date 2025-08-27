140 mila euro subito disponibili per le situazioni più critiche

1,8 milioni da sanzioni reinvestiti in una pulizia straordinaria

2,8 milioni per un nuovo accordo quadro biennale per la rimozione dei rifiuti

2 milioni per una nuova rete digitale di sorveglianza stradale (con IA e telecamere intelligenti)

richiesta alla Regione Puglia dello stato di emergenza ambientale

applicazione del nuovo decreto legislativo: multe fino a 18.000 euro, sospensione della patente e confisca del veicolo

La Città metropolitana di Bari ha varato un piano straordinario contro l'abbandono dei rifiuti sulle strade, sia per la pulizia sia per multare e denunciare i responsabili. Lunedì si è tenuto un incontro a Bari, convocato dal sindaco metropolitano Vito Leccese, per fare il punto della situazione con sindaci e assessori dei 41 Comuni.I punti chiave del piano:Già in campo droni, fototrappole mobili e oltre 100 denunce nei primi 6 mesi del 2025. E a breve, una vera e propria Control Room metropolitana, grazie ai fondi del PON Legalità richiesti alla Prefettura. L'incontro ha visto la partecipazione di sindaci, dirigenti, comandanti delle polizie locali e consiglieri delegati. Una vera e propria alleanza metropolitana per la legalità e l'ambiente, pronta ad agire con decisione per difendere il nostro territorio.