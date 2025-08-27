Territorio
Un piano straordinario contro l'abbandono dei rifiuti sulle strade
Varato dalla Città metropolitana di Bari
Altamura - mercoledì 27 agosto 2025 09.00
La Città metropolitana di Bari ha varato un piano straordinario contro l'abbandono dei rifiuti sulle strade, sia per la pulizia sia per multare e denunciare i responsabili. Lunedì si è tenuto un incontro a Bari, convocato dal sindaco metropolitano Vito Leccese, per fare il punto della situazione con sindaci e assessori dei 41 Comuni.
I punti chiave del piano:
- 140 mila euro subito disponibili per le situazioni più critiche
- 1,8 milioni da sanzioni reinvestiti in una pulizia straordinaria
- 2,8 milioni per un nuovo accordo quadro biennale per la rimozione dei rifiuti
- 2 milioni per una nuova rete digitale di sorveglianza stradale (con IA e telecamere intelligenti)
- richiesta alla Regione Puglia dello stato di emergenza ambientale
- applicazione del nuovo decreto legislativo: multe fino a 18.000 euro, sospensione della patente e confisca del veicolo