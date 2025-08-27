Rifiuti abbandonati
Rifiuti abbandonati
Territorio

Un piano straordinario contro l'abbandono dei rifiuti sulle strade

Varato dalla Città metropolitana di Bari

Altamura - mercoledì 27 agosto 2025 09.00
La Città metropolitana di Bari ha varato un piano straordinario contro l'abbandono dei rifiuti sulle strade, sia per la pulizia sia per multare e denunciare i responsabili. Lunedì si è tenuto un incontro a Bari, convocato dal sindaco metropolitano Vito Leccese, per fare il punto della situazione con sindaci e assessori dei 41 Comuni.

I punti chiave del piano:
  • 140 mila euro subito disponibili per le situazioni più critiche
  • 1,8 milioni da sanzioni reinvestiti in una pulizia straordinaria
  • 2,8 milioni per un nuovo accordo quadro biennale per la rimozione dei rifiuti
  • 2 milioni per una nuova rete digitale di sorveglianza stradale (con IA e telecamere intelligenti)
  • richiesta alla Regione Puglia dello stato di emergenza ambientale
  • applicazione del nuovo decreto legislativo: multe fino a 18.000 euro, sospensione della patente e confisca del veicolo
Già in campo droni, fototrappole mobili e oltre 100 denunce nei primi 6 mesi del 2025. E a breve, una vera e propria Control Room metropolitana, grazie ai fondi del PON Legalità richiesti alla Prefettura. L'incontro ha visto la partecipazione di sindaci, dirigenti, comandanti delle polizie locali e consiglieri delegati. Una vera e propria alleanza metropolitana per la legalità e l'ambiente, pronta ad agire con decisione per difendere il nostro territorio.
  • Smaltimento dei rifiuti
  • Rifiuti
