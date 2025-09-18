Rifiuti sulle strade provinciali, ora si fa sul serio

La Città Metropolitana di Bari ha approvato l'accordo quadro, della durata di quattro anni, per l'esecuzione di interventi di risanamento ambientale lungo le strade di competenza metropolitana, finalizzati al miglioramento della sicurezza stradale e della qualità ambientale.L'iniziativa riguarda un'estesa viaria complessiva di circa 1.700 chilometri e prevede il taglio dell'erba, la rimozione della vegetazione secca e l'eliminazione dei rifiuti abbandonati sulla base di una ricognizione già effettuata dal Servizio Pianificazione Territoriale, Demanio, Mobilità e Viabilità e delle successive segnalazioni provenienti dal territorio. L'Accordo Quadro, suddiviso in 6 lotti territoriali, stabilisce regole e condizioni per l'affidamento dei futuri contratti attuativi. La spesa complessiva stimata è di 5,7 milioni di euro.L'iniziativa si inserisce nel piano straordinario per contrastare l'abbandono dei rifiuti lungo le strade provinciali, un fenomeno che mette a rischio l'ambiente, la sicurezza e l'immagine turistica del territorio. Al centro della linea d'azione, voluta dal Sindaco metropolitano Vito Leccese e condivisa con i 41 Comuni e gli ARO (ambiti di raccolta ottimale dei rifiuti), non c'è soltanto la rimozione dei rifiuti, ma un'azione strutturale di prevenzione e controllo. Accanto agli interventi di pulizia straordinaria, infatti, la Polizia metropolitana ha intensificato l'attività di sorveglianza e i controlli sul territorio attraverso un sistema digitale integrato di monitoraggio, basato su il posizionamento di fototrappole mobili, utilizzo di droni e di nuove tecnologie, che consente di individuare in tempo reale i responsabili degli illeciti e intervenire con maggiore efficacia.