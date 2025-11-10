Rifiuti e reati ambientali, accordo con le forze dell'ordine

In una delle ultime riunioni di giunta, ormai a fine legislatura, la Regione ha approvato un accordo di programma quadro "Tutela Ambientale", sono stati stanziati 45.000 euro e sono stati assegnati ai Carabinieri (Legione Carabinieri "Puglia", Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare Carabinieri, Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale e la Sicurezza Energetica per il Nucleo Operativo Ecologico di Bari e di Lecce) e Guardia di Finanza per contrastare il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti e delle discariche abusive ed ogni altro illecito ambientale.Si definisce, quindi, un ulteriore tassello nella lotta all'abbandono dei rifiuti. Una piaga che, però, è senza fine.Nelle scorse settimane anche la Città Metropolitana di Bari ha approvato l'accordo quadro, della durata di quattro anni, per l'esecuzione di interventi di risanamento ambientale lungo le strade di competenza metropolitana, finalizzati al miglioramento della sicurezza stradale e della qualità ambientale. L'iniziativa riguarda un'estesa viaria complessiva di circa 1.700 chilometri e prevede il taglio dell'erba, la rimozione della vegetazione secca e l'eliminazione dei rifiuti abbandonati sulla base di una ricognizione già effettuata dal Servizio Pianificazione Territoriale, Demanio, Mobilità e Viabilità e delle successive segnalazioni provenienti dal territorio. L'Accordo Quadro, suddiviso in 6 lotti territoriali, stabilisce regole e condizioni per l'affidamento dei futuri contratti attuativi. La spesa complessiva stimata è di 5,7 milioni di euro.Altamura, per grandezza del territorio, è il maggiore Comune dell'area metropolitana barese (superiore anche alla città di Bari) per superficie amministrativa, quindi con una viabilità extraurbana e provinciale molto estesa, purtroppo oggetto di ripetuti episodi di abbandoni di rifiuti.