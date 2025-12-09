Sciopero nazionale, domani raccolta dei rifiuti non è garantita

Nella giornata di domani (10 dicembre 2025) è stato proclamato uno sciopero generale del settore igiene ambientale indetto dalle sigle sindacali Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Fiadel. La Teknoservice srl ha comunicato che non potrà essere garantito il regolare e completo svolgimento dei servizi di igiene urbana. Pertanto potranno verificarsi disagi.In caso di mancato ritiro dei rifiuti dai contenitori esposti sui marciapiedi, si invitano i cittadini a a riporli in casa. Si confida nella collaborazione e nel senso civico della cittadinanza per limitare gli eventuali disagi.Si informa che - come previsto dalla vigente normativa in materia - saranno garantiti i servizi pubblici essenziali, così come individuati dall'art. 8 dell'Accordo Nazionale di regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero per i lavoratori addetti ai servizi di igiene ambientale e/o servizi alla collettività tra i quali:raccolta e trasporto dei rifiuti definiti pericolosi ai sensi della normativa vigente di legge;raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati pertinenti a utenze scolastiche, mense pubbliche e private di enti assistenziali, ospedali, case di cura, caserme;pulizia dei mercati; delle aree di sosta attrezzate; delle aree di grande interesse turistico museale.