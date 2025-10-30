Centro comunale di raccolta
La città

Rifiuti: le informazioni utili sui centri comunali di raccolta

Apriranno il 3 novembre. Chiuderà quello in via Ferri Rocco

Altamura - giovedì 30 ottobre 2025 19.04
A partire dal 3 novembre 2025 saranno aperti al pubblico i due Ccr (Centri comunali di raccolta), adibiti al conferimento di particolari tipologie di rifiuti. I centri sono ubicati in via Fornace Corrente Le Fogge (zona artigianale Grotta Formica) e in via del Serpillo (zona industriale in via Gravina) e saranno gestiti da personale Teknoservice.

Gli orari di apertura saranno i seguenti:
Ccr in via del Serpillo, dal lunedì al sabato ore 7.00 - 13.00; lunedì e martedì anche apertura pomeridiana ore 16.00 - 18.00;
Ccr in via Corrente Le Fogge, dal lunedì al sabato ore 7.00 - 13.00; mercoledì e giovedì anche apertura pomeridiana ore 16.00 - 18.00.

I Ccr sono luoghi attrezzati per il conferimento di numerose tipologie di rifiuti, da utenze domestiche e utenze non domestiche, che vanno a completare e integrare il ciclo dello smaltimento dei rifiuti insieme al porta-a-porta. L'Amministrazione comunale invita i cittadini alla piena collaborazione, affinché con il funzionamento dei CCR possano essere eliminati i comportamenti incivili che culminano negli abbandoni di rifiuti, anche speciali o pericolosi, in periferia e nelle contrade. Presso i centri possono essere smaltiti rifiuti sia da utenze domestiche da da utenze non domestiche. Ad esempio si possono consegnare gli ingombranti ferrosi (lavatrici, elettrodomestici, ecc.), le vernici e i solventi, imballaggi di varia tipologia, i pneumatici fuori uso (ma solo dalle utenze domestiche), i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee), i rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione purché derivanti da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione, rifiuti non biodegradabili e vari altri.

Con l'apertura dei nuovi centri, di conseguenza verrà chiuso quello attualmente in uso presso la sede di Teknoservice in via Ferri Rocco.

In allegato la tabella dei rifiuti che possono essere lasciati ai Ccr.
  • Smaltimento dei rifiuti
  • Rifiuti
  • Rifiuti ingombranti
