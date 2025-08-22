Abbandono di rifiuti
Abbandono dei rifiuti, Città metropolitana corre ai ripari

Incontro tra i sindaci per affrontare il problema

Altamura - venerdì 22 agosto 2025 13.46
Il sindaco metropolitano, Vito Leccese, ha convocato per lunedì 25 agosto, alle ore 10.00, nella sala consiliare del Palazzo della Città metropolitana di Bari, i 41 sindaci dei Comuni del territorio in un incontro dedicato alla gestione e al contrasto dell'abbandono dei rifiuti lungo le strade metropolitane. L'iniziativa nasce dall'esigenza di affrontare in maniera condivisa le criticità legate alla raccolta e allo smaltimento illegale dei rifiuti, un fenomeno in crescita negli ultimi mesi che incide negativamente sul decoro urbano e sulla sicurezza stradale.

L'obiettivo dell'incontro è definire una strategia comune, individuare soluzioni concrete e rafforzare su tale problematica la collaborazione istituzionale.
