Abbandono dei rifiuti, Città metropolitana corre ai ripari

Il sindaco metropolitano, Vito Leccese, ha convocato per lunedì 25 agosto, alle ore 10.00, nella sala consiliare del Palazzo della Città metropolitana di Bari, i 41 sindaci dei Comuni del territorio in un incontro dedicato alla gestione e al contrasto dell'abbandono dei rifiuti lungo le strade metropolitane. L'iniziativa nasce dall'esigenza di affrontare in maniera condivisa le criticità legate alla raccolta e allo smaltimento illegale dei rifiuti, un fenomeno in crescita negli ultimi mesi che incide negativamente sul decoro urbano e sulla sicurezza stradale.L'obiettivo dell'incontro è definire una strategia comune, individuare soluzioni concrete e rafforzare su tale problematica la collaborazione istituzionale.