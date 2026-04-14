Territorio
Palestre scolastiche: cambiano le modalità di utilizzo
Città metropolitana approva regolamento
Altamura - martedì 14 aprile 2026 17.43
Il Consiglio metropolitano di Bari ha approvato il nuovo "Regolamento per l'utilizzo da parte di soggetti terzi di spazi ad uso sportivo presso gli istituti scolastici". La Città metropolitana di Bari è il primo Ente locale in Italia a dare attuazione alla cosiddetta "Legge Berruto", il cui iter si è recentemente concluso in Parlamento. Si tratta di una riforma che innova profondamente la gestione delle palestre scolastiche, consentendo a Comuni, Province e Città metropolitane di affidare gli impianti a associazioni e società sportive dilettantistiche in orario extrascolastico e anche durante i periodi di sospensione delle attività didattiche.
Il provvedimento approvato dal Consiglio metropolitano si adegua alla nuova normativa nazionale, promuovendo un modello più moderno, trasparente e rispondente alle esigenze della comunità, in linea con la crescente domanda di attività sportive sul territorio. Le palestre degli istituti superiori di competenza dell'Ente diventano così veri e propri presìdi educativi e sociali, aperti alla comunità nelle ore extrascolastiche, fino alle ore 22:00, e nei giorni festivi compreso il periodo estivo.
Il regolamento è rivolto a soggetti senza scopo di lucro, tra cui società e associazioni sportive dilettantistiche affiliate a CONI, CIP o Enti di promozione sportiva, nonché organismi associativi con finalità ricreative, sociali e formative iscritti ai registri regionali o comunali. La nuova disciplina approvata dal Consiglio metropolitano introduce criteri di gestione più efficienti e meritocratici. In particolare, le associazioni che presenteranno progetti di riqualificazione o ammodernamento degli impianti potranno ottenere concessioni pluriennali, garantendo continuità alle attività e contribuendo al miglioramento delle strutture pubbliche. Sono, inoltre, state definite tariffe orarie chiare e sostenibili, pari a 5,00 euro per l'utilizzo delle palestre nei giorni feriali (da lunedì al sabato) e 10,00 euro la domenica e nei giorni festivi.
L'utilizzo degli spazi nei giorni feriali è previsto dalle ore 16:00 alle 22:00, il sabato anche la mattina dalle 09.00 alle 13.00, nei giorni festivi su richiesta. Le associazioni dovranno garantire la pulizia e la custodia dei locali, la presenza di personale qualificato durante lo svolgimento delle attività e disporre di adeguata copertura assicurativa. A regime, le domande dovranno essere presentate annualmente dal 1° febbraio al 30 aprile per la stagione successiva. Per l'anno in corso, il Consiglio metropolitano ha stabilito una proroga straordinaria fino al 29 maggio prossimo.
Il provvedimento approvato dal Consiglio metropolitano si adegua alla nuova normativa nazionale, promuovendo un modello più moderno, trasparente e rispondente alle esigenze della comunità, in linea con la crescente domanda di attività sportive sul territorio. Le palestre degli istituti superiori di competenza dell'Ente diventano così veri e propri presìdi educativi e sociali, aperti alla comunità nelle ore extrascolastiche, fino alle ore 22:00, e nei giorni festivi compreso il periodo estivo.
Il regolamento è rivolto a soggetti senza scopo di lucro, tra cui società e associazioni sportive dilettantistiche affiliate a CONI, CIP o Enti di promozione sportiva, nonché organismi associativi con finalità ricreative, sociali e formative iscritti ai registri regionali o comunali. La nuova disciplina approvata dal Consiglio metropolitano introduce criteri di gestione più efficienti e meritocratici. In particolare, le associazioni che presenteranno progetti di riqualificazione o ammodernamento degli impianti potranno ottenere concessioni pluriennali, garantendo continuità alle attività e contribuendo al miglioramento delle strutture pubbliche. Sono, inoltre, state definite tariffe orarie chiare e sostenibili, pari a 5,00 euro per l'utilizzo delle palestre nei giorni feriali (da lunedì al sabato) e 10,00 euro la domenica e nei giorni festivi.
L'utilizzo degli spazi nei giorni feriali è previsto dalle ore 16:00 alle 22:00, il sabato anche la mattina dalle 09.00 alle 13.00, nei giorni festivi su richiesta. Le associazioni dovranno garantire la pulizia e la custodia dei locali, la presenza di personale qualificato durante lo svolgimento delle attività e disporre di adeguata copertura assicurativa. A regime, le domande dovranno essere presentate annualmente dal 1° febbraio al 30 aprile per la stagione successiva. Per l'anno in corso, il Consiglio metropolitano ha stabilito una proroga straordinaria fino al 29 maggio prossimo.