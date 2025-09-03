studenti pendolari
studenti pendolari
Trasporti

Trasporti: programmati i servizi scolastici

C'è anche uno sconto su abbonamenti per famiglie con basso Isee

Puglia - mercoledì 3 settembre 2025 9.41
La Regione Puglia ha tenuto un incontro, presso l'Assessorato regionale ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile, con le aziende del trasporto pubblico locale in vista della riapertura delle scuole prevista ufficialmente per il 16 settembre. Grazie alla collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale già dallo scorso anno è stato avviato un dialogo tra i dirigenti scolastici delle scuole secondarie superiori e le aziende del TPL così da avere un quadro dei flussi di mobilità degli studenti pendolari. In questo modo le aziende non solo riescono ad ottenere informazioni sulle tratte maggiormente richieste o, al contrario, quelle che di anno in anno diventano meno frequentate, ma soprattutto possono quantificare il numero di studenti utenti del trasporto pubblico extraurbano.

"Abbiamo avviato questo importante dialogo nello scorso anno scolastico e si può dire che non ci siano state grosse criticità, se si escludono le prime settimane, quando per via dell'autonomia scolastica alcuni istituti anticipano la data di inizio delle lezioni e si ricorre a orari provvisori – ha detto l'assessore Debora Ciliento -. Ecco perché oggi si è concordato di riproporre sostanzialmente la programmazione del TPL scolastico dello scorso anno a partire dal 16 settembre, ma nello stesso tempo sollecitiamo i dirigenti scolastici a comunicare alle aziende eventuali nuove necessità, soprattutto se sono intervenuti accorpamenti di istituti. Più è chiara la domanda, più efficace sarà la programmazione dell'offerta."

Quest'anno poi per gli studenti pendolari delle scuole secondarie di 2° grado e delle università pugliesi, appartenenti a nuclei familiari aventi ISEE non superiore a € 12.000,00, c'è un incentivo in più per utilizzare il trasporto pubblico, cioè un'agevolazione tariffaria che prevede uno sconto del 50% sul prezzo di vendita dell'abbonamento mensile relativamente al servizio di TPL di competenza della Regione Puglia e della Città Metropolitana di Bari e delle Province pugliesi per i mesi da ottobre 2025 a maggio 2026. Sono più di 24.600 le domande pervenute (circa 12.800 per la scuole superiori e circa 11.800 per gli universitari), ancora sottoposte a verifica da parte degli uffici regionali, che potranno usufruire del budget stanziato dalla Regione di circa 11 milioni di euro.

"I numeri relativi alle domande del bonus trasporti sono importanti e confermano la validità della nostra intuizione – ha aggiunto l'assessore Ciliento -. Si tratta di un buon punto di partenza per pensare di confermare l'agevolazione nel prossimo bilancio regionale, e anche di un'ulteriore opportunità per incentivare l'uso del mezzo pubblico tra i giovani, che è più sicuro, comodo e sostenibile."
  • Scuole superiori
  • Servizio bus
Altri contenuti a tema
Bus extraurbani: avviso delle Ferrovie appulo-lucane Bus extraurbani: avviso delle Ferrovie appulo-lucane Modifica del percorso
Da oggi si cambia per i bus extraurbani, unico capolinea in via Santeramo Da oggi si cambia per i bus extraurbani, unico capolinea in via Santeramo Informativa del Comune e di MarinoBus
Associazioni donano una pensilina all'Ospedale della Murgia Associazioni Associazioni donano una pensilina all'Ospedale della Murgia Installata alla fermata dei bus
Maturità 2025: le voci degli studenti dopo la prova scritta Scuola e Lavoro Maturità 2025: le voci degli studenti dopo la prova scritta Alcuni pareri dei maturandi altamurani
Nuovi bus assegnati ai Comuni, anche ad Altamura Nuovi bus assegnati ai Comuni, anche ad Altamura Sono mezzi a metano
Borse di studio in scuole superiori, si presentano le domande Scuola e Lavoro Borse di studio in scuole superiori, si presentano le domande A partire dal 24 aprile, sulla piattaforma regionale
Concorso per le pari opportunità: premiate le scuole Scuola e Lavoro Concorso per le pari opportunità: premiate le scuole Iniziativa indetta per la giornata contro la violenza sulle donne
MarinoBus e la Tornanza, il viaggio che connette luoghi e storie di vita MarinoBus e la Tornanza, il viaggio che connette luoghi e storie di vita Una collaborazione per incoraggiare i giovani a tornare
Grande sport quest'anno ad Altamura, garantite le dirette televisive
2 settembre 2025 Grande sport quest'anno ad Altamura, garantite le dirette televisive
Pronto soccorso: inseriti infermieri per dialogo con pazienti
2 settembre 2025 Pronto soccorso: inseriti infermieri per dialogo con pazienti
Musica: un premio dedicato ad Ezio Bosso
2 settembre 2025 Musica: un premio dedicato ad Ezio Bosso
Soccer Altamura: conto alla rovescia per la serie A
1 settembre 2025 Soccer Altamura: conto alla rovescia per la serie A
La Madonna del Buoncammino festeggiata anche negli USA
1 settembre 2025 La Madonna del Buoncammino festeggiata anche negli USA
Salvaguardare agricoltura da diffusione pale eoliche
1 settembre 2025 Salvaguardare agricoltura da diffusione pale eoliche
Team Altamura, troppo Crotone al "D’Angelo "
31 agosto 2025 Team Altamura, troppo Crotone al "D’Angelo"
Miss Italia: seconda fascia per Miriam Colamonaco
31 agosto 2025 Miss Italia: seconda fascia per Miriam Colamonaco
Team Altamura, tutto pronto per l’esordio in casa
30 agosto 2025 Team Altamura, tutto pronto per l’esordio in casa
Multe con fototrappole e droni per abbandono di rifiuti. E anche bonifiche
29 agosto 2025 Multe con fototrappole e droni per abbandono di rifiuti. E anche bonifiche
Prevenzione del tumore al seno: visite senologiche gratuite
29 agosto 2025 Prevenzione del tumore al seno: visite senologiche gratuite
Stanotte trattamento di disinfestazione
29 agosto 2025 Stanotte trattamento di disinfestazione
© 2001-2025 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito può essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
AltamuraLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.