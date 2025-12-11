Terzo concorso scolastico su pari opportunità e violenza di genere

Dopo aver promosso il progetto "La cultura della Non-violenza di genere" con l'attrice/autrice Daniela Baldassarra nelle scuole secondarie di secondo grado di Altamura, la Commissione Speciale Pari Opportunità del Consiglio comunale continua a tenere alta l'attenzione sulle tante sfaccettature della violenza di genere.Pubblicato il regolamento della terza edizione del contest "IspirAzioni", per le scuole secondarie di secondo grado (classi del triennio) di Altamura. Il contest, quest'anno, si intitola "Conto su di me!". Chi partecipa produrrà un elaborato grafico o video che abbia per tema la violenza economica.Il concorso è rivolto agli studenti e alle studentesse delle scuole secondarie di secondo grado della città di Altamura, che potranno partecipare in piena autonomia espressiva all'iniziativa, come classi, gruppi di studenti o con singoli partecipanti con l'obiettivo di riflettere diritti delle donne come diritti umani, sul tema della violenza di genere, ma con un'attenzione particolare alla violenza economica. Il termine per presentare le candidature è il 6 febbraio.Il regolamento a cui attenersi è pubblicato sul portale istituzionale del Comune.