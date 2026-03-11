Furgone ribaltato
Trasporti

SP27 Tarantina: la Prefettura sollecita la Città Metropolitana

Per ridurre la pericolosità che attraversa Gravina e Altamura

Murgia - mercoledì 11 marzo 2026 9.46
Intervenire per ridurre la pericolosità della Strada Provinciale 27 "Tarantina" è una priorità assoluta. Un'urgenza che il consigliere comunale di Gravina, Mario Conca, aveva segnalato alla città Metropolitana di Bari, titolare dell'arteria stradale di fondamentale importanza per il collegamento della città di Gravina con i capoluoghi di Matera e Bari e che attraversa il territorio di Altamura dove, con frequenza, si registrano incidenti. Una strada percorsa ogni giorno da diverse centinaia di veicoli, che necessita di essere messa in sicurezza.

All'appello rivolto dal consigliere comunale gravinese Conca, non era giunta alcuna risposta ufficiale da parte dell'ente provinciale, costretto però adesso a dare risposta vista la sollecitazione al sindaco Metropolitano Vito Leccese da parte della Prefettura di Bari.

Conca ha presentato un esposto per la pericolosità della S.P. 27 – Tarantina, con particolare riferimento alle profonde buche e criticità annose e strutturali. A distanza di giorni, la Città Metropolitana non ha fornito alcun riscontro pubblico o istituzionale. Nei giorni scorsi, tuttavia, è pervenuta comunicazione dalla Prefettura di Bari, che ha provveduto a sollecitare il Sindaco Metropolitano Leccese affinché intervenga in merito alla segnalazione presentata. Si tratta di un fatto rilevante sotto il profilo amministrativo, quando un ente proprietario della strada non risponde a una segnalazione formale relativa alla sicurezza della circolazione, interviene l'autorità prefettizia a richiamare agli obblighi previsti dall'art. 14 del Codice della Strada, che impone manutenzione, gestione e messa in sicurezza delle arterie di competenza.
