Maltempo, Sp La Tarantina allagata

Viabilità in tilt questa mattina a causa della pioggia insistente e del forte vento che si stanno abbattendo sulla regione. Confermato il maltempo che ha portato la protezione civile regionale ad emanare un bollettino di allerta meteo di colore arancione che sta creando alcune criticità sulle strade extraurbane.In zona si registrano difficoltà di transito soprattutto sulla strada provinciale 27 "la Tarantina".La strada provinciale, principale arteria di collegamento tra le città di Gravina e Altamura, in alcuni tratti risulta percorribile con difficoltà a causa di allagamenti che creano pericolo per gli automobilisti e problemi allo scorrimento della circolazione stradale.La situazione è in continua evoluzione con le raccomandazioni per gli automobilisti a prestare la massima attenzione.