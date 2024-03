Manutenzioni straordinarie sulle strade provinciali

Sono state completate le operazioni di consegna dei sei lotti dell'Accordo quadro biennale per l'appalto di manutenzione straordinaria delle strade di competenza della Città Metropolitana di Bari. Sono partiti i primi lavori di rifacimento delle pavimentazioni stradali, ma anche di potatura straordinaria delle alberature, sostituzione di barriere metalliche, rifacimento segnaletica orizzontale e verticale, interventi localizzati su opere d'arte e nuovi impianti di pubblica illuminazione.I primi interventi di rifacimento del manto stradale e di messa in sicurezza hanno interessato alcuni tratti della strada provinciale 202 "Murge di Gravina" che attraversa il Parco nazionale dell'Alta Murgia.L'appalto mira ad un rinnovamento delle componenti strutturali e tecnologiche di una buona parte della rete stradale di competenza della Città metropolitana di Bari pari a 1.700 chilometri. L'importo complessivo dell'intervento ammonta a 28 milioni di euro."Con questo accordo quadro viene garantita una manutenzione tempestiva e continua sulla intera rete stradale gestita dalla Città Metropolitana di Bari – afferma la consigliera delegata alla viabilità, Elisabetta Vaccarella -. Il nostro obiettivo resta quello di rendere le strade di nostra competenza sempre più sicure e migliori. Per realizzare ciò abbiamo investito somme considerevoli. Questo è stato possibile grazie all'impegno del sindaco Antonio Decaro, del Consiglio metropolitano e al lavoro delle strutture tecniche e amministrative dell'Ente a cui va il mio ringraziamento"